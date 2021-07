Agresti: “Inter e Milan si sono indebolite. Hakimi non potrà essere rimpiazzato”

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato su Calciomercato.com del mercato della Serie A e del momento di Inter e Milan

"Per Milan e Inter è un mercato complicato. Il Milan ha perso giocatori fondamentali come Calhanoglu e Donnarumma. L'Inter ha delle difficoltà economiche, si è fatta trovare pronta con Clahanoglu per sostituire Eriksen, ma Hakimi non potrà essere rimpiazzato con un giocatore dello stesso livello. Saranno squadre competitive, ma va messo in conto che saranno più deboli. L'Atalanta al contrario si è rinforzata".