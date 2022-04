Agresti “Inter, Radu in stile Buffon. Ora il Milan ha un vantaggio fondamentale”

Il focus del giornalista a proposito dei nerazzurri dopo la rovinosa sconfitta di ieri sera a Bologna

Questo il suo pensiero: "A rendere terribile la notte di Inzaghi, già nera, è stato il clamoroso errore di Radu, schierato all’ultimo momento per l’indisponibilità di Handanovic. Un liscio in stile Buffon, viene da dire ripensando a quanto combinato da Gigi con la maglia del Parma appena tre giorni fa. Uno svarione che non ha solo frustrato le possibilità di successo dell’Inter, ma che concede al Milan un fondamentale vantaggio in più. Se i nerazzurri avessero conquistato almeno un punto a Bologna, la squadra di Pioli avrebbe dovuto vincere sempre per avere la certezza aritmetica dello scudetto; adesso non è più così, ai rossoneri bastano dieci punti sui dodici disponibili per rendersi irraggiungibili grazie alla posizione di privilegio conquistata negli scontri diretti con i rivali".