Agresti: “Inter, Skriniar si avvicina all’addio. Il PSG offre una via d’uscita”

Tiene banco in casa Inter il futuro di Milan Skriniar. Stefano Agresti, dal sito della Gazzetta dello Sport, ha restituito un quadro non troppo ottimistico per i tifosi nerazzurri: "L’offerta del Psg continua a essere inavvicinabile, lo slovacco non ha intenzione di rinnovare. E in fondo era prevedibile. Benché stia bene a Milano e in nerazzurro, perché mai dovrebbe rinunciare a qualche milione di euro ogni anno, avendo tra l’altro la possibilità di giocare con Mbappé e Messi? Skriniar, insomma, si sta avvicinando all’addio. È pronto ad andarsene gratis a giugno, ma il Paris Saint-Germain offre all’Inter una via d’uscita: vuole prenderlo già a gennaio, alla riapertura del mercato, ovviamente per una cifra inferiore rispetto a quella offerta ad agosto (attorno ai 30 milioni, più o meno la metà di allora)".