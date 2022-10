Agresti: “L’Inter sta deludendo, la Roma no. La squadra di Inzaghi rischia”

Le parole del giornalista: "L'Inter sta deludendo, la Roma no. I risultati dei giallorossi sono abbastanza in linea con le aspettative"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di questa sera: "L'Inter sta deludendo, la Roma no. I risultati dei giallorossi sono abbastanza in linea con le aspettative, pesa molto la sconfitta con l'Atalanta dove la Roma meritava anche di vincere. Oggi la squadra di Inzaghi rischia di più anche in vista dell'impegno decisivo di Champions".