Agresti: “Kjaer-Pellegrini, sarebbe stato rigorino. Rispetto a episodio di Inter-Juve…”

Il giornalista, sul Corriere della Sera, torna a parlare degli episodi di Roma-Milan e torna sul rigore assegnato ai bianconeri

Stefano Agresti, sul Corriere della Sera, ha commentato l'arbitraggio di Maresca in Roma-Milan. Tanti gli errori ascritti al fischietto. E tanti i riferimenti fatti anche a Inter-Juve e all'episodio che ha portato al penalty assegnato a Dumfries in un contrasto con Alex Sandro.

Il giornalista si è soffermato anche su un'altra decisione del direttore di gara: "Tra le poche decisioni azzeccate, il mancato rigore alla Roma negli istanti finali per il contatto Kjaer-Pellegrini: si sarebbe trattato di un altro rigorino, anche se l’azione a molti ha ricordato quella tra Dumfries e Alex Sandro che ha portato al penalty per la Juve contro l’Inter (ma il contatto stavolta era molto più lieve)", si legge nel suo articolo. Maresca - noto agli interisti come 'Maresca sei sempre tu', la frase pronunciata nella scorsa stagione da Conte, in occasione della trasferta dei nerazzurri a Udine - sarà fermato da Rocchi, come aveva fatto in quell'occasione Rizzoli.