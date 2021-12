Agresti: “Mercato Roma? Non so se basterà a Mourinho, gli darà motivo per…”

Le parole del giornalista: "Maitland-Niles sembra diventato all'improvviso così affascinante, ma io ho dei dubbi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Maitland-Niles sembra diventato all'improvviso così affascinante, ma io ho dei dubbi. La Roma sta mettendo delle toppe senza spendere molto visto quanto hanno speso in estate. Fanno fatica anche a chiudere per Grillitsch, che costa 6 milioni, e non sono convinti di spendere quella cifra visto che è in scadenza. Non so se tutto questo basterà a Mourinho, probabilmente gli darà motivo di lamentarsi per i prossimi mesi come ha fatto fino ad ora. Maitland-Niles è forse la riserva della riserva dell'Arsenal. E l'Arsenal può essere equiparata alla Roma per livello, è dietro alle grandi. Prendere una terza scelta dell'Arsenal pensando che ti risolva i problemi, ho dei dubbi".