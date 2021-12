Agresti: “Mourinho? Impatto eccezionale, la gente vede un futuro positivo”

Le parole del giornalista: "Sul giudizio generale io credo che ci sia stato un impatto di Mourinho eccezionale, soprattutto per la gente"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così dell'impatto di José Mourinho sulla Roma: “Sul giudizio generale io credo che ci sia stato un impatto di Mourinho eccezionale, soprattutto per la gente che vede in lui la speranza di un futuro molto positivo. Sarri non ha ottenuto le stesse cose, nonostante sul campo sia andato bene, ma il portoghese è un maestro. Il risultato però di campo è negativo i punti sono pochi: è stato per me anche deludente alcuni comportamenti avuti con la rosa, ha abbandonato troppi calciatori”.