Agresti: “Mourinho e Pinto? Sono in contrapposizione, dicono cose opposte”

Il pensiero del giornalista: "Noto contrapposizione tra i termini usati da Mourinho e Pinto. Dicono cose opposte ma vanno d’accordo?"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Noto contrapposizione tra i termini usati da Mourinho e Pinto. Dicono cose opposte ma vanno d’accordo? Sul mercato e su quello che succede a Roma mi sembra che le posizioni siano opposte. Per me la Roma dovrebbe arrivare in Champions, altrimenti perché ha speso 90 milioni e ha preso Mourinho? Ci sta convincendo che giocatori come Villar o Diawara non possano giocare a calcio".