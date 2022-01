Agresti: “Mourinho ha poco da lamentarsi: ha avuto tutto quello che voleva”

Le parole del giornalista: "Non capisco la predisposizione di Mourinho alla lamentela. Lui ci dipinge la Roma come una squadra modesta, ma non può esserlo"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Josè Mourinho: "Non capisco la predisposizione di Mourinho alla lamentela. Lui ci dipinge la Roma come una squadra modesta, scarsa tecnicamente, ma non può esserlo con giocatori come Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan. Io mi stupisco che la Roma cerchi centrocampisti, io prenderei un bel difensore centrale. Mourinho ha poco da lamentarsi, è l’unico che ha avuto tutto quello che voleva".