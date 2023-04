Agresti: “Mourinho? La Roma non lo soddisfa. E se arrivano 60 mln dall’Arabia…”

Le parole del giornalista: "Se l’offerta è concreta non si può dire di no a questa cifra. Poi Mourinho oggi sta allenando una squadra che non lo soddisfa"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così dell'offerta da 60 milioni di euro all'anno per Jose Mourinho che potrebbe arrivare dall'Arabia: "Se l’offerta a Mourinho è quella di 60 milioni all'anno secondo me non si discute nemmeno, si fanno le valigie e si va. Non si può rinunciare a 60 milioni all’anno, neanche un uomo ricco come Mourinho.

Se l’offerta è concreta non si può dire di no a questa cifra. Poi Mourinho oggi sta allenando una squadra che non lo soddisfa. Quindi dovrebbe rinunciare a 60 milioni per allenare una squadra che non gli dà soddisfazione, che vorrebbe diversa con altri giocatori. Cambierebbe sicuramente la vita al suo staff".