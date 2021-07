Agresti: “Inter, Nandez colpo da 7 in pagella. Mi resta un solo dubbio su di lui”

Il direttore di Calciomercato.com dice la sua sul possibile arrivo del centrocampista in nerazzurro

Stefano Agresti , direttore di Calciomercato.com, ha parlato della trattativa tra l'Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez e ha espresso il suo pensiero sul possibile approdo del centrocampista in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni sul jolly classe 1995.

"L’Inter sta provando a prendere Nahitan Nandez del Cagliari, sarebbe un’operazione da 7 in pagella, soprattutto se i nerazzurri riuscissero a chiuderla in prestito senza l’obbligo di riscatto. In questo modo potrebbero valutare l’uruguaiano nella prossima stagione e tra un anno decidere se acquistarlo oppure no. L’unico dubbio riguarda il ruolo: Nandez all’Inter andrebbe a fare il quinto di destra in un centrocampo a cinque, prenderebbe il posto di Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain. E’ davvero la posizione nella quale può rendere al meglio? In carriera ha fatto l’interno di centrocampo o addirittura l’esterno d’attacco, chiedergli di fare tutta la fascia è molto impegnativo", si legge.