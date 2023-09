Agresti: “Roma? Mourinho primo responsabile: gioco assente, solo individualità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della crisi della Roma: "Non mi sembra che Mourinho abbia perso il controllo dell'ambiente, anzi, è la cosa che più gli riesce bene. La proprietà ha speso tanti soldi ed il fatto che non parla non è una novità. Mourinho è il primo responsabile. Il gioco è assente, ci si affida solo alle individualità e così è difficile andare avanti. La situazone è complicata e la squadra deve reagire presto altrimenti è un disastro".