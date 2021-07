Roma, Agresti: “20 mln per Shomurodov? Non si può spendere così tanto per lui”

Le parole del giornalista, che critica l'acquisto del centravanti: "Venti milioni per Shomurodov è una cifra clamorosa, non si può spendere così tanto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha bocciato così l'operazione Shomurodov per l'attacco della Roma di Jose Mourinho: "Venti milioni per Shomurodov è una cifra clamorosa, non si può spendere così tanto per lui. Con questi soldi in nel mercato si trova molto di meglio. Non so cosa possa aggiungere ai giallorossi e dove verrà schierato. È una seconda punta e il gioco della Roma non la prevede. È un'operazione che non capisco".