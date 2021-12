Agresti: “Scandalo Uefa, ma ora non ricominciamo a parlare di Superlega”

Il direttore di Calciomercato.com si è così espresso su quanto accaduto ieri durante il sorteggio di Champions League

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, si è così espresso sul pasticcio di ieri durante il sorteggio di Champions League: “Il caos che la Uefa ha combinato in occasione del sorteggio degli ottavi di Champions League è davvero ai limiti dello scandalo, un pasticcio da 2 in pagella. Non ci sono più parole per definire l'organismo guidato da Ceferin in tutti i suoi sbagli, ma in queste ore qualcuno ha colto l'occasione per tornare a parlare di Superlega: perché tornare a parlare di una competizione che non tiene conto del merito e che dovrebbe far partecipare la Juventus, sesta in classifica, e il Barcellona che non lotta per le posizioni di vertice? Un'altra idea da 2 in pagella…”, si legge.