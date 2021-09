Agresti: “Da Insigne e Chiesa al record di Sensi: voto 4 a chi lascia l’Italia”

Il direttore di Calciomercato.com commenta quanto accaduto in questi giorni a diversi giocatori della Nazionale

Dalle colonne di Calciomercato.com arriva il pensiero del direttore della testata, Stefano Agresti, sulla 'fuga' di calciatori italiani dagli impegni con la Nazionale del ct Roberto Mancini. Ecco le sue parole: "Sono dodici i calciatori che hanno lasciato la Nazionale in questo periodo di partite, soprattutto in vista della gara contro la Lituania se ne sono andati Immobile e Chiesa, Insigne per motivi personali, Zaniolo non ha giocato: tutti per problemi fisici disparati, ma quanti poi realmente di loro non giocheranno nella prossima gara di Serie A? Quanti avevano problemi importanti? E' anche un'operazione diplomatica che Mancini accetta per mantenere buoni rapporti con i club: l'unico che ha giocato tutte le gare da titolare è stato Jorginho, che infatti milita nel Chelsea. Sensi ha poi battuto ogni record, affermando sui social di stare bene e di essere pronto per giocare domenica, quando era ancora a Coverciano. Per tutti loro il voto è 4", si legge.