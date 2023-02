Agresti: “L’Italia fa tre su tre. Lukaku? Ha ragione Inzaghi, sprazzi di vero Romelu”

"Tre su tre. L’Inter piega il Porto nell’andata degli ottavi di finale, si aggiunge a Milan e Napoli a loro volta vittoriosi, avvicina l’Italia a quello che pareva solo un bel sogno di mezzo inverno: portare tutte le nostre squadre rimaste in corsa tra le migliori otto d’Europa. Ora la possibilità esiste, è concreta: Spalletti sembra già oltre l’ostacolo, perché ha vinto 2-0 e per di più in Germania; Inzaghi e Pioli dovranno resistere in trasferta contro Porto e Tottenham ma il vantaggio di un gol dà loro grandi speranze".

"Lukaku ha segnato ancora, come contro l’Udinese, ma stavolta su azione: un segnale davvero confortante per l’Inter. Il belga all’inizio è stato lasciato in panchina però quando ha sostituito Dzeko è entrato benissimo, facendo la differenza oltre che il gol. Sprazzi di vero Romelu, dunque. Ha ragione Inzaghi a dire che ogni giorno migliora, la sensazione è che pian piano si stia avvicinando al campione che due anni fa ha trascinato i nerazzurri allo scudetto. Significativo quanto accaduto dopo la rete di Lukaku, perché il centravanti è andato a cercare con il dito Barella, stavolta non per rimproverarlo ma per ringraziarlo dell’assist. Certo è che l’ambiente nerazzurro rimane estremamente vivace: dopo la lite tra il belga e Nicolò, ieri c’è stato un confronto altrettanto duro tra Onana e Dzeko (chissà se il portiere farà un assist a Edin alla prossima partita)".