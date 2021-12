L’agronomo Castelli: “Prato San Siro nei parametri Uefa. A gennaio si soffrirà ancora”

Intervistato da Gazzetta.it , l'agronomo della Lega A Giovanni Castelli ha parlato dei problemi del prato di San Siro, evidenziati anche da Inter e Milan

"Non dico questo, le richieste di una performance ottimale sono sempre da rispettare. Ma occhio a non confondere l'estetica con la prestazione".

"E si tornerà a soffrire un po', com'è inevitabile. Però è nulla in confronto al periodo pre-ibrido. Ci sono stati anni, prima del 2000, in cui il campo è stato rifatto quasi dieci volte in una stagione. Impazzivamo. Ora non viene mai rizollato a campionato in corso".