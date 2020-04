Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi ha parlato dello stop del campionato: “Fermare definitivamente la Serie A sarebbe un disastro economico e anche sociale, perché la gente non sa più cosa fare. Devo dire che del calcio non mi manca non vedere la Juventus la domenica, non mi mancano le polemiche arbitrali, non mi manca sentire Nicchi che difende gli arbitri, non mi mancano tante cose”.