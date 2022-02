EDICOLA / TS: Ahi Inter! Sassuolo show a San Siro: 1 punto in 3 gare, è crisi

La prima pagina del giornale torinese racconta l'ultima sconfitta dei nerazzurri in campionato che lancia Milan e Napoli

La sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo sulla prima pagina di TuttoSport è nel taglio alto. Questo il titolo scelto dal quotidiano sportivo torinese: "Ahi Inter! Raspadori-Scamacca, Sassuolo-show a San Siro. Per i campioni d'Italia un punto in tre partite: è crisi. Milan a +2. Oggi il Napoli può agganciarlo in vetta".