L’intervento di Ndicka su Bisseck, in Inter-Roma, era da punire con un rigore in favore dei nerazzurri. Questa è la versione dell’AIA

Per l’Associazione italiana arbitri, Fabbri ha sbagliato. Il direttore di gara di Inter-Roma sarà fermato: non è una vera e propria punizione, più una logica alternanza. Resta però l’errore: la trattenuta di Ndicka su Bisseck, per l’Aia era da punire, anche senza l’intervento del Var Di Bello. E' quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica.

Durante il post partita di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato il mancato rigore non assegnato all'Inter per fallo su Bisseck: "La trattenuta di Ndicka è chiara. Se l'attaccante si aiuta a sua volta ostacolando l'avversario si lascia correre. In questo caso Bisseck non compie nessuna manovra per ostacolare Nidcka.