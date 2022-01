Aic, Calcagno: “Serie A il motore del movimento, non va fermata. I calciatori…”

Così il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, intervenuto su Radio Marte

"Siamo in una fase che ha preoccupazioni legate alla regolare disputa dei campionati. Le norme dovranno essere certe e interpretate in maniera univoca, e lo saranno nei prossimi giorni con un nuovo protocollo Covid". Così il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, intervenuto su Radio Marte. "La Serie B e la Serie C si sono fermate ma non possiamo però nasconderci: fermare la A non è cosa da sottovalutare. E' il motore del movimento e dobbiamo preservarla con le giuste attenzioni che produrranno il nuovo protocollo che ci farà finire il campionato con tranquillità.