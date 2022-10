Inter Femminile, Ajara Nchout: “Ottima vittoria, abbiamo grandi ambizioni per quest’anno”

Grande vittoria per l'Inter di Rita Guarino, che batte nel derby il Milan per 4-0. Ecco le parole a Inter tv dell'attaccante Ajara Nchout

Grande vittoria per l'Inter femminile di Rita Guarino, che batte nel derby il Milan per 4-0. Ecco le parole a Inter tv dell'attaccante camerunense Ajara Nchout:

"Sono punti molto importanti per noi. Abbiamo grandi ambizioni per quest'anno, ovvero qualificarci per la prossima Champions League. Andiamo avanti passo dopo passo, provando a vincere. Siamo una buona squadra, vogliamo migliorare partita dopo partita rispettando qualsiasi avversario, compreso il Milan, che è una buona squadra. Ora ci concentreremo sulla sfida contro il Sassuolo".