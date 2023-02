Inter Femminile, Ajara Nchout: “Col Sassuolo partita tosta, ora vogliamo continuare così”

"Non è stata una partita facile, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa siamo riusciti a vincerla, abbiamo parlato con l'allenatore e siamo entrate in campo più convinte di volerla vincere. Sono molto contenta della vittoria e che il mio gol abbia contribuito alla vittoria in una partita difficile, vogliamo continuare così nelle prossime partite. Siamo l'Inter e vogliamo sempre fare del nostro meglio. Non sempre si riesce a vincere, ma scendiamo sempre in campo per fare nostra la partita. Contro la Sampdoria in Coppa Italia non sarà facile, ma vogliamo provare a vincere".