Ajara Njoya: “Bene la prima parte di stagione, ora lavorare per andare avanti così”

La calciatrice dell'Inter Femminile ha parlato allA tv del club e ha fatto il punto sulla stagione delle nerazzurre

"Sono molto contenta perché il prossimo weekend torniamo a giocare. Dopo due settimane senza giocare a calcio, fa piacere tornare a calcare il prato di uno stadio. La prima parte di stagione è andata molto bene. L'obiettivo è ora continuare su questa strada e provare a migliorare ulteriormente. Ci piacerebbe fare meglio di quanto abbiamo fatto a inizio stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per restare su questi livelli e andare il più lontano possibile. Napoli? Affronteremo la partita come facciamo sempre. Per noi vincere è questione di gioia e orgoglio. Daremo tutto per provare a conquistare i tre punti. Non sottovaluteremo l'avversario".