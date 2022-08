Akanji il preferito dallo staff Inter, ma “zero possibilità che raccolga eredità Skriniar”

Il difensore del Dortmund è in cima alla lista per integrare il reparto difensivo dell'Inter, ma non per sostituire Skriniar

Andrea Della Sala

L'Inter continua la ricerca di un difensore. L'obiettivo numero uno rimane Akanji del Dortmund, ma le richieste dei tedeschi sono ancora alte, 15 milioni. Akanji perfetto per integrare il reparto, non per essere un titolare.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Nell’immaginare un complesso post-Skriniar, i nerazzurri hanno escluso la possibilità che quella casella possa essere occupata da Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund su cui lo staff crede moltissimo: lo svizzero non sarebbe pronto per raccogliere una eredità tanto difficile, ma è comunque il preferito come primo cambio nel reparto. Insomma, è lì che si concentrano le speranze dell’Inter, nonostante una trattativa non semplice".