Olanda, piccola festa dopo la vittoria con l’Ucraina, Aké: “De Vrij ha…”

I giocatori dell'Olanda hanno celebrato in maniera sobria la vittoria contro l'Ucraina. È quanto raccontato da Nathan Aké ai microfoni di Algemeen Dagblad. "Stefan de Vrij si è seduto dietro il pianoforte per un po'. Sì, suono anche io il pianoforte, ma Stefan è più avanti di me. Ha anche tenuto concerti", ha detto Aké.