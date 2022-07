Al Bano: “Io un po’ milanista. Mkhitaryan? Ho cantato al suo matrimonio e…”

«Ho cantato al loro matrimonio, una gran bella esperienza, un ricordo piacevole che porto ancora con me. Fu una giornata molto positiva, quindi si può dire che nacque una sorta di affetto proprio per quella positività del momento. C’era un’atmosfera stupenda. Nonostante fossimo in Italia, si trattò di una tipica festa del popolo armeno, con balli e danze locali. Feci cantare ad entrambi la canzone che più amano, ossia: “Felicità”. Per me si trattava anche di un augurio, sia per lo splendido momento che stavano vivendo, sia per quelli futuri che avrebbero condiviso. In ogni caso per lui fu una sorpresa. Ma in realtà lo è stata pure per me. Mi spiego meglio: cantare in questi eventi rappresenta la mia normalità. Non è inusuale che mi chiamino in cerimonie di questo tipo. Solo che inizialmente non mi era stato comunicato nulla, nemmeno che a sposarsi fosse un famoso calciatore»