Al Khelaifi: “Ingiusto che si parli male del Qatar. Siamo brave persone anche se…”

"Non commenterò quanto detto da Gianni Infantino. Il mondo è stato ingiusto con il Qatar. Se le persone venissero e vedessero il Qatar e i qatarioti e quello che facciamo... Ovviamente non siamo perfetti ma stiamo facendo del nostro meglio. Siamo brave persone, mi ferisce il fatto che tanta gente parli in maniera negativa. Non è per niente giusto. Ognuno è il benvenuto in Qatar, c'è una aperta per tutti, speriamo di accogliere sempre più gente. L'abbiamo atteso da 12 anni, non vediamo l'ora che il mondo venga in Qatar così da mostrare la verità sul nostro Paese, sulla nostra gente, ci piace ospitare e accogliere persone"