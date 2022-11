Al Khelaifi: “Superlega? Nessun club ha diritto divino di vincere. Dicono che…”

Il presidente dell’ECA, Nasser Al Khelaifi, ha commentato duramente l’incontro con Bernd Reichart, amministratore della A22, società che porta avanti il progetto della Superlega. "Purtroppo, come abbiamo visto ieri nel nostro incontro con A22, forse diventa A23 o A24, un nuovo marchio ogni anno, alcune persone continuano a provare a riscrivere la storia e dividere il calcio con presentazioni di PR e power-point. Ad essere sincero, mi sento triste per loro perché ieri hanno dimostrato di non capire il calcio o il suo ecosistema".