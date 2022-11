Al-Khelaifi: “Superlega? La verità è che mi dispiace per loro. Hanno dimostrato…”

"La verità è che mi dispiace per loro perché hanno dimostrato più volte di non capire il calcio e il suo ecosistema. Il calcio non è un contratto legale, è un contratto sociale". In una intervista a Marca, rilasciata prima del terremoto alla Juventus Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg e presidente dell'Eca l'associazione dei club europei, torna sul caso Superlega.