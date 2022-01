Alaba: “Ancelotti? Mi ha colpito una cosa. La Spagna? Quando andavo al ristorante…”

Intervistato dal Süddeutsche Zeitung, il giocatore del Real Madrid ha parlato dei suoi primi mesi in Spagna

David Alaba ha firmato per il Real Madrid la scorsa estate e si è subito inserito alla perfezione nel suo nuovo club. In un'intervista al Süddeutsche Zeitung, l'austriaco ha parlato dei suoi primi mesi da madridista. "Molti non parlano inglese, il che mi costringe a parlare spagnolo. Questo è estremamente importante. Ricordo ancora dai tempi del Bayern l'importanza attribuita all'integrazione in questo tipo di club. I fisioterapisti del Bayern mi hanno sempre incoraggiato a parlare con i giocatori stranieri in tedesco in modo da farli integrare il prima possibile".

"I tempi sono stati un grande cambiamento per me. Soprattutto in estate, la vita si ferma completamente nel pomeriggio. E quando volevo per cenare all'inizio, spesso sedevo da solo al ristorante alle 20:00. I primi clienti entravano in questi ristoranti quando finivo… Ancelotti? È una persona di prim'ordine e porta un'esperienza incredibile, ama il suo lavoro e cerca di continuare a svilupparci come giocatori in modo da esibirci sempre ai massimi livelli. Quello che mi ha colpito di più è stato quanto sia affamato di avere ancora successo".