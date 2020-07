Libero – Esterno sinistro Inter: Alaba suggestione complessa, più fattibile un colpo da 25 mln

Una delle priorità di mercato in casa Inter è rappresentata dalla corsia mancina del centrocampo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, “la suggestione Alaba è complessa“, mentre è decisamente più fattibile l’affare Emerson Palmieri. L’ex Roma è in uscita dal Chelsea e si può chiudere per una cifra vicina ai 25 mln di euro più bonus con il club inglese. Sul giocatore, sottolinea Libero, c’è anche la Juventus che potrebbe intavolare un discorso ad ampio raggio comprendendo anche Jorginho, uno dei pupilli di Sarri.