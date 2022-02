Albertini: “Milan, ultima chiamata scudetto. Un ko può mandare in crisi l’Inter”

Intervistato da Gazzetta.it, l'ex centrocampista del Milan ha parlato del derby di sabato sera contro l'Inter

"Leao. È imprevedibile ed è sempre più consapevole delle proprie qualità, gli manca un gol in una partita così. Segnare all’Inter lo consacrerebbe, i derby ti cambiano la carriera".

Novembre ‘97. Siete sotto 2-1, Albertini batte una punizione sulla barriera, poi anticipa tutti e controlla in area: Zé Elias la atterra, rigore del 2-2 firmato Cruz. Ronaldo disse: "Bravo lui a buttarsi".

"Kessie, glaciale come pochi".

Gennaio ‘98, Milan-Inter 5-0 in Coppa. Apre lei su rigore. L’Inter, prima e fresca di vittoria sulla Juve, accusa il colpo e alla fine perderà lo scudetto. Un ko manderebbe in crisi questa Inter?

"Certo , siamo in una fase chiave. Se perdi certezze adesso, con la Champions che si avvicina...".

"Il risultato di sabato segnerà la stagione. È l’ultima chiamata per lo scudetto, se c’è una possibilità per riaprire il discorso è questa".

Tonali-Bennacer bassi e Kessie sulla linea dei trequartisti a schermare Brozovic: può essere una soluzione per far male?

"In mezzo sanno palleggiare, da entrambe le parti. Vedere un Milan disposto così non mi dispiacerebbe. Kessie sa muoversi tra le linee e in pressione su Brozovic può alternarsi con Tonali , che sa fare tutto. Sandro è un altro giocatore rispetto all’anno scorso: si è scrollato di dosso la timidezza del giovane ed è diventato un calciatore di consistenza".