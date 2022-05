Albertini: “L’Inter aveva in mano tutto, il Milan ci ha creduto. La svolta…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sulla volata scudetto, che si deciderà negli ultimi 90 minuti della stagione

"Vivrò gli ultimi novanta minuti con serenità perché pensare di non vincere lo scudetto sarebbe un peccato. Il Milan ha tutto nelle sue mani con due risultati su tre. Ci sono tutti gli ingredienti per iniziare la partita di Sassuolo con tranquillità - le parole riportate da TMW -. Partita della svolta? Il derby di ritorno, la sintesi della stagione. L’Inter aveva in mano tutto, ma il Milan ci ha creduto portando a casa il risultato nel finale. Scenario che ha generato dubbi nell’Inter, aumentando l’autostima rossonera. Il calcio è lo sport più imprevedibile che ci sia in quanto meno ripetitivo".