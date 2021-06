Albertini: “Locatelli assomiglia a Kroos, un centrocampista che sa fare tutto”

Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato così di Manuel Locatelli in vista degli Europei

«Da giovane era un centrale puro, lo ricordo bene, poi è cresciuto ed è diventato un centrocampista moderno che può stare dovunque. Sa giocare davanti alla difesa e anche da mezzala di impostazione, è fisico e tecnico. Ha una dimensione internazionale. Nel calcio di oggi i ruoli non sono più definiti come in passato. Negli anni 70/80 c’era il regista classico, tipo Antognoni, Giannini, Platini, e dietro di loro un mediano in copertura. Ai miei tempi prevaleva l’impostazione a due, con mediani che facevano filtro e manovra, come me, Di Biagio, Di Matteo, Dino Baggio. In epoca più recente il regista classico di una volta è arretrato, vedi Pirlo e Modric o lo stesso Xavi. Il mio gioco era più statico, di posizione, noi lanciavano in profondità. Oggi c’è tanto palleggio».