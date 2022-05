Albertini: “Scudetto? Può perderlo solo il Milan. La svolta? Il derby con l’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Lo scudetto ora come ora può perderlo solo il Milan, mi preoccuperei se non dovessimo festeggiare domenica"

Intervenuto a margine di un evento, Demetrio Albertini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «Lo scudetto ora come ora può perderlo solo il Milan, mi preoccuperei se non dovessimo festeggiare domenica. Il Milan nelle previsioni non era davanti a tutti, ma negli sport di squadra si possono raggiungere obiettivi non solo con il talento ma anche con altro. Inoltre c’è stata una gestione migliore dei momenti di difficoltà e la crescita di alcuni giovani: pensate a Leao, Tonali e Calabria. Da due stagioni, più il post pandemia, il Milan ha un rendimento costante. Questa squadra è all’inizio di un ciclo, nel 1999 eravamo più maturi e sapevamo come gestire i momenti difficili.. La svolta? Il derby di ritorno, la sintesi della stagione. L’Inter ha giocato benissimo per 70 minuti e lo aveva in mano meritatamente, ma il Milan ci ha creduto e ha portato a casa il risultato. In quel momento lì sono nati i dubbi nell’Inter ed è aumentata l’autostima del Milan».