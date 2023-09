Albertini: “Inter-Milan? Presto per lo scudetto. Avessi avuto la velocità di Frattesi…”

Demetrio Albertini , ex centrocampista e oggi presidente del Settore Tecnico della FIGC, ha parlato a margine dell'Italian Padel Awards. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW: “Frattesi? Avessi avuto io la sua velocità... (ride, ndr) Scherzi a parte, è molto bravo e lo dicevo già quando se lo contendevano Inter e Milan. Ha segnato doppietta, due gol per un centrocampista non è mai facile".

"Un derby alla quarta di campionato è partita diversa dalle altre. Più che per la classifica conta per la consapevolezza, il campionato è ancora lungo e ci saranno da gestire i momenti di flessione. Per dire chi è favorito per lo Scudetto è ancora presto”.