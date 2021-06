Albertosi: “Italia senza fuoriclasse, ma con gente come Barella. Può far bene”

L'ex portiere della Nazionale lancia gli Azzurri: "Buonissima squadra, Mancini bravo a formare un gruppo eccezionale"

Enrico Albertosi, campione d'Europa con l'Italia nel 1968, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La squadra è imbattuta da tanto tempo ma ora le cose si fanno più difficili e non è più come prima. La Turchia può essere un discreto ostacolo ma noi giochiamo in casa ed una partita da vincere anche se la prima è sempre la più complicata".

"E' un calcio completamente diverso, non si può fare un paragone: noi comunque avevamo più fuoriclasse. In questa Italia se togli Insigne, Verratti e Jorginho non ha fenomeni però è un buon gruppo. Il punto di forza è il centrocampo che gioca benissimo è ha calciatori che corrono anche per gli altri, soprattutto Barella che va avanti e indietro. Credo che l'Italia possa fare una buonissima figura".