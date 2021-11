Albertosi: “Milan-Inter, pari giusto. Negli ultimi anni non ho mai visto un derby…”

L'ex portiere della nazionale commenta il pareggio tra Milan-Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Ricky Albertosi torna sul derby . Questo il commento dell'ex portiere che elogia la prova di Tatarusanu: "Negli ultimi anni non ho mai visto un derby di questo livello, mi sono divertito perché hanno giocato entrambe per vincere e nessuna delle due pareva essere superiore, nel senso che ci sono stati tanti ribaltamenti di fronte. L'Inter ha avuto più occasioni fino al 70esimo, poi il Milan è salito colpendo anche un palo e creando occasioni. Il pari alla fine è giusto".

"Per me è tra Milan, Inter e Napoli. La Juve non può tornare in gioco".