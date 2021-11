Alciato: “Sheriff? Inzaghi ha trovato un campo perfetto. Centro clamoroso”

Le parole del giornalista: "Tiraspol? Non è un posto da fiaba, ma nemmeno un posto da barzelletta, un posto molto particolare"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Alessandro Alciato, giornalista Sky e inviato a Tiraspol per la gara di oggi dell'Inter, ha parlato così del luogo moldavo: "Non è un posto da fiaba, ma nemmeno un posto da barzelletta, un posto molto particolare. Hanno una valuta che esiste solo qui, il rublo transnistriano, non esistono carte di credito, come se non le avessero ancora inventate. Si mangia stra bene con 20€. Si sentono russi, non Moldavi, ci sono insegne dell'Armata Rossa, ci sono tante statue di Lenin. Il centro sportivo dello Sheriff è una cosa pazzesca: 16 campi, piscine, centro medico, è un centro sportivo da Real Madrid, forse di più, clamoroso, magari qualcuno si aspettava un campo di patate, invece Inzaghi ha trovato un campo perfetto".