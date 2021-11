Aldair: “Ronaldo il Fenomeno all’Inter impossibile da prendere. Mourinho…”

Le parole dell'ex calciatore: "Penso che Josè possa ripetere il percorso di Capello, anche lui aveva avuto dei problemi il primo anno"

Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, Aldair , ex calciatore della Roma, ha parlato così di José Mourinho e del suo lavoro svolto sin qui in giallorosso: "Penso che Josè possa ripetere il percorso di Capello, anche lui aveva avuto dei problemi il primo anno, non è facile arrivare in una squadra e cambiare subito le cose, portare un bel gioco e un bel risultato e in questo momento non abbiamo né l’uno né l’altro, ci vorrà un po’ di tempo ma credo che bisogna dare fiducia all’allenatore.

Qual è stato l’attaccante che più mi ha messo in difficoltà? Sono stati tanti che mi hanno messo in difficoltà perché sono capitato nel periodo in cui in Serie A erano tutti forti. Scelgo sempre però Ronaldo il Fenomeno, che giocava nell’Inter e ci metteva veramente tanto in difficoltà, era veramente difficile da prendere. Le parole di Antonio Cassano su Francesco Totti? Non prenderei tanto in considerazione un uomo che parla in questo modo di Francesco Totti, ha poca importanza".