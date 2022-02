Aldo Baglio: “Derby? Quello vero è con la Juve. Col Milan una ferita ancora aperta”

Il pensiero del noto tifoso nerazzurro alla vigilia del confronto tra l'Inter e i rossoneri di Stefano Pioli

Aldo Baglio, noto comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è da sempre grande tifoso dell'Inter. Del suo rapporto con milanisti e juventini ha parlato alla Gazzetta dello Sport di oggi: "Sono sincero, per me il vero derby resta quello d’Italia, contro la Juve. E non perché abbia qualcosa contro i bianconeri, perché negli anni poi ho conosciuto juventini con cui si è creato un rapporto bellissimo. Io sono uno sportivo e non ho antipatia particolare per i cugini milanisti. Però se devo pensare al derby che più mi è rimasto impresso... beh, un po’ mi tornano antipatici. Facile parlare dei successi, così per me resta incancellabile il maledetto 6-0 subito, con Comandini che sembrava Van Basten. Ecco, quella ferita lì non si è ancora rimarginata e da allora ogni volta mi dico: “Dobbiamo restituire quella sofferenza…”. Però non succederà stavolta, che c’è grande equilibrio. Per questo allora spero l’Inter vinca 1-0, magari dopo una bellissima prestazione del Milan. Sarebbe perfetto, un modo diabolico per vendicarci, allungando verso lo scudetto. E comunque, un po’ mi girano a vedere Ibrahimovic segnare in rossonero... una volta era solo roba nostra".