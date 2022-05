Ale (Ale e Franz): “Inter? Incrociamo tutto. Non succede, ma se succede…”

Le parole del comico: "Non lo dico per scaramanzia, ma il Milan è favorito, noi vediamo di vincere queste due ultime partite"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Besentini, attore e tifoso dell'Inter, ha parlato così del sogno scudetto: "Sto bevendo un caffè per calmarmi, prevedo una domenica molto complicata. Non lo dico per scaramanzia, ma il Milan è favorito, noi vediamo di vincere queste due ultime partite poi faremo i conti. Oggi guarderò le due sfide con i miei figli, interisti per forza. Alle 18 seguirò il Milan con l'occhio sinistro: per me gufare non serve a niente, confido in un'Atalanta forte, aperta, che giochi a tutto campo come sa.