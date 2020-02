Ale (Ale e Franz): “L’Inter ha dimostrato di essere più forte del Milan: vinceremo il derby”

Il duo comico composto dal Ale e Franz si appresta a vivere il derby di Milano da rivali: da una parte Alessandro Besentini, tifosissimo dell’Inter, dall’altra Francesco Villa, sostenitore del Milan. Tuttosport ha raccolto le sensazioni del nerazzurro alla vigilia della stracittadina: “Non siamo solo i più forti sulla carta ma basta guardare la classifica per vedere che abbiamo 51 punti, mentre il Milan, è dietro a 19 lunghezze di distacco. Qualcosa starà pure a significare! E poi, parliamoci chiaro, sono quattro anni che non vincono un derby, e così sarà anche questa volta“.

Ale, da dove nasce il suo tifo nerazzurro?

“Da bambino, quando mi portarono a vedere la mia prima partita con l’Inter. Ricordo che rimasi abbagliato dai giocatori, dal tifo, dalla maglia, e da quel giorno, ho sempre e solo tifato per questa squadra, e meno male, pensi se avessi scelto, come Franz il Milan, sa che delusione? Poi, quest’anno ci stiamo davvero prendendo molte soddisfazioni, abbiamo vinto quasi tutte le gare, in campo scendono giocatori di alto livello e poi, noi abbiamo l’allenatore più forte che ci sia in circolazione: Conte è un vincente, lo ha dimostrato anche negli anni passati, e ora, con l’organico che ha a disposizione, può davvero fare miracoli, i giochi non sono ancora chiusi, staremo a vedere“.

Allora, anche domani, non c’è nulla di scontato, nel risultato finale.

“Beh, dovremmo proprio sbagliare la partita di brutto. Comunque è vero che i derby sono una cosa a sé, non sempre i pronostici vengono rispettati, perché subentrano fattori differenti da una gara comune, ma le assicuro, che il derby di Milano è sicuramente il più suggestivo di tutti. Ogni volta, mi emoziono, come un bambino“.