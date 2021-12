Alemao: “Credo nello scudetto del Napoli. Ibrahimovic? Non è un fuoriclasse”

Le parole dell'ex azzurro: "Io credo nello scudetto del Napoli. Ho visto fare agli azzurri della partite stupende in questa stagione"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Alemao , ex calciatore del Napoli, ha parlato così della possibilità degli azzurri di conquistare lo scudetto: «Io credo nello scudetto del Napoli. Ho visto fare agli azzurri della partite stupende in questa stagione, sono certo che la differenza adesso la stanno facendo gli infortuni, i malanni di queste settimane. È un bel campionato questo. Credo che i tifosi si stiano divertendo».

«Lo è. Anche se non credo che sia un fuoriclasse. È troppo definirlo così. È uno che può avere del colpi che fanno la differenza ma un fuoriclasse è qualcuno che lotta per altri, lascia il segno in un posto, combatte per un ideale».