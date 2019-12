Sport – Alena-Betis fatta. L’offerta più importante arrivava dall’Italia, ma…

Carles Alena va al Betis e lo conferma anche il giornale sportivo spagnolo Sport. Se nelle scorse ore però Mundo Deportivo aveva parlato dell’interesse dell’Inter, il quotidiano parla di un’altra offerta importante, la più importante che il Barcellona aveva ricevuto per il ragazzo. Questo è quanto si legge: “Carles Aleñá sarà la prima cessione del Barça nel mercato di gennaio. C’è un accordo con il Betis per il prestito secco per i prossimi sei mesi e non ci sono opzioni di acquisto perché il club catalano vuole valutare la possibilità di trattenere il giocatore nella prossima stagione se convincesse nell’esperienza di Siviglia. Anche il Milan aveva chiesto il ragazzo ai blaugrana a inizio dicembre. L’offerta degli italiani era la più forte dal punto di vista economico ma non ha convinto il giocatore che ha sempre voluto rimanere in Liga. Anche la situazione sportiva dei milanesi non ha aiutato la trattativa. Il Celta aveva contattato il giocatore ma non ha mai avuto una reale possibilità”.

(Sport)