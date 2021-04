Alessio: “Conte interista vero. Futuro? Non andrà via se Suning…”

Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, si è detto convinto: oggi l'allenatore dell'Inter può essere considerato un interista vero

INTERISTA VERO - "Se oggi può essere considerato un interista vero? Sì, perché è un professionista assoluto. La sua storia parla chiaro: quando lavora in un club, ne diventa il primissimo tifoso. Penso, per esempio, all’esperienza al Bari vissuta da leccese. A parte l’aspetto emotivo, si può dire che abbia trovato il feeling perfetto con il mondo nerazzurro. E lo scudetto, ormai a un passo, lo conferma".

FUTURO - "Dipenderà soprattutto dai risultati. Vincere aiuta a vincere, questo progetto è in costante crescita: l’Inter è reduce da un secondo posto in Serie A e una sconfitta in finale di Europa League, non dobbiamo dimenticarlo. Quest’anno vincerà lo scudetto e proveranno ad alzare ulteriormente l’asticella. Per il quarto anno, vedremo. Pure la questione societaria avrà un certo peso: se la proprietà continuasse a supportarlo al 100% e i risultati dovessero arrivare ancora, perché dovrebbe andare via?".