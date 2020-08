Stampa Uk – United, quanto ti è costato Alexis Sanchez

Alexis Sanchez ormai è vicinissimo alla permanenza all’Inter. In Inghilterra però parlano di lui e di quanto sia costato al Manchester United. Lì ha percepito uno stipendio di 505 mila sterline a settimana, 550 mln euro circa. E viste le cifre il giocatore è costato ai Red Devils venti mln per gol. Era arrivato allo United nel 2018 nello scambio con l’Arsenal, dove era andato a giocare Mkhitaryan. Era un affare perché non c’era costo per il cartellino, ma quell’affare è costato circa 60 mln di euro, quanto ha guadagnato Sanchez nella sua permanenza allo United, tre gol segnati, quindi 20 mln per gol, scrive il Sun.

“La sua firma doveva essere un punto di svolta ma è diventata un incubo. In 18 mesi allo United ha segnato 3 gol in Premier e 5 in totale in tutte le competizioni. Nelle 79 settimane nelle quali lui ha giocato per il Manchester il giocatore è stato pagato circa 45 mln di euro. Nelle 49 settimane nelle quali Sanchez ha giocato in Italia, l’Inter gli ha pagato solo 5,4 milioni di sterline (circa 6 mln di euro), mentre lo United ha pagato i restanti 19,4 milioni di sterline che li spettavano. Ha percepito più di 60 mln di euro nella sua permanenza allo United, venti mln a gol se si pensa ai tre segnati in Premier. 12 mln a gol se si pensa alle cinque reti segnate in tutte le competizioni”, si legge sul tabloid inglese.

(Fonte: The Sun)