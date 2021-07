TS – Inter, non solo Alibaba: Xiaomi e altre aziende in campo per salvare Suning

In soccorso della famiglia Zhang, in grave crisi finanziaria, arriva una cordata composta da diverse aziende cinesi

"Non ci sarebbe solo Alibaba tra le grandi aziende cinesi impegnate nel tentativo di far uscire Suning dalla crisi economica che attanaglia il gruppo proprietario dell'Inter. Della cordata, come rivela l'agenzia americana Bloomberg, farebbero parte altre imprese tecnologiche del paese asiatico: Haier, Xiaomi, Midea, Tcl Technology e Yuyue. In pratica si tratta di aziende che vendono i loro prodotti tramite la rete di centri commerciali di Suning. Quindi hanno interesse a evitare che vada in fumo il veicolo utilizzato negli ultimi anni per raggiungere i consumatori in modo capillare in Cina e in altre nazioni dell'Estremo Oriente".