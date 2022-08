All. Pergolettese: “Contro l’Inter abbiamo capito la differenza di categoria”

Giovanni Mussa, tecnico della Pergolettese, ha commentato il test di ieri contro l'Inter: "Sicuramente ci portiamo a casa il fatto che esistono le categorie e capiamo in questo modo cosa vuol dire essere di una categoria piuttosto che di un'altra, sopratutto come lettura, come tempi di gioco, come fisicità. Questo ci può aiutare a capire cosa fare e cosa non fare per ambire ad essere migliori nella nostra categoria, a migliorarci man mano all'interno della nostra categoria. Oggi siamo venuti a fare una fase difensiva, uno stress difensivo continuativo. Abbiamo commesso degli errori durante la gara. Poi siamo migliorati e abbiamo fatto un secondo tempo estremamente attento. Il primo tempo il parziale è stato di 6-0, nel secondo "solo" 2-0.